"Dieser Job hat mich gerettet"

Marwa Sarah ist 2013 aus Syrien nach Österreich gekommen. Seit zwei Monaten ist sie Lehrerin an einer Neuen Mittelschule in Wien. Eine Zwischenbilanz mit Überraschungen.

Manchmal, wenn ihre Blicke über die schmucken Fassaden der Prunkbauten in der Wiener Kärntner Straße wandern, dann ist sie noch da. Diese Verwunderung, dieser Anflug von Fassungslosigkeit, wo sie da gelandet ist und wie das Leben derart spielen kann. Marwa Sarah, gerade einmal 30 Jahre alt, hat den Trümmern ihrer zerstörten Heimat Syrien den Rücken gekehrt und darf nun endlich ein bisschen zur Ruhe kommen. Seit Anfang September unterrichtet sie Vollzeit an einer Neuen Mittelschule in Floridsdorf. Werken und Bildnerische Erziehung.