Weil der zurückgetretene spanische Verbandspräsident Rubiales die Fußballerin Jennifer Hermoso geküsst hat, ermittelt nun die Justiz.

Ein einziger, kurzer Moment hat das Finale der Frauen-Fußballweltmeisterschaft am 20. August im Stadium Australia in Sydney in den Schatten gestellt. Die Spanierinnen hatten soeben vor fast 76.000 Zuschauern gegen die Engländerinnen 1:0 gewonnen. Da fasste bei der Siegerehrung der ...