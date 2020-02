Schnee und Kälte, damit wird es im Flachland dieses Jahr wohl nichts mehr werden, sagen die Meteorologen. Temperaturen wie derzeit kommen etwa alle fünf bis sieben Jahre vor.

3,9 Grad. Noch nie war es im Februar auf der Wetterstation am Sonnblick (Salzburg) auf 3106 Metern Seehöhe so warm wie am Sonntag, dem 16. Februar 2020. Und dort wird bereits seit 1886 das Wetter beobachtet und vermessen, sagt ZAMG-Meteorologe ...