Digitale Kompetenz für Schramböck "wichtig wie Einmaleins"

Der Ende vergangenen Jahres ins Leben gerufene Verein "fit4internet" soll die digitalen Kompetenzen quer durch alle Gesellschaftsschichten stärken. Erste Pilotprojekte zeigen starkes Interesse vor allem bei der älteren Generation. "Die digitale Kompetenz ist heute so wichtig wie das Einmaleins", betonte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) am Montag bei einer Pressekonferenz in Wien.

SN/APA/HANS PUNZ Schramböck will digitale Kompetenz fördern