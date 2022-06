Digitales Funknetz in Österreich krisensicher

Die Kommunikation zwischen Behörden und Einsatzorganisationen funktioniert auch bei einem Blackout. Kärnten bleibt aber Sorgenkind.

Es sind beruhigende Nachrichten in unruhigen Zeiten, die Wolfgang Müller vom Innenministerium (BMI) überbrachte: Auch in Krisenfällen - wie etwa einem totalen Stromausfall ("Blackout") - ist die Kommunikation zwischen Polizei, Rettung, Feuerwehr und allen anderen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (kurz: BOS) nicht gefährdet. Derzeit seien bereits 106.000 Funkgeräte im System registriert. Bundesweit sind 1600 Standorte und 24 Leitstellen der Blaulichtorganisationen angebunden. "Sieben Bundesländer sind komplett ausgebaut. In Vorarlberg kämpfte das Projektteam bei der Umsetzung mit zahlreichen spontanen Schwierigkeiten, die ...