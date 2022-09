Dik Dik-Nachwuchs im Zoo Schmiding

Niedlichen Nachwuchs gibt es im oberösterreichischen Zoo Schmiding in Krenglbach (Bezirk Wels-Land): Nach rund fünfeinhalb Monaten Tragezeit erblickte ein Kirk-Dik Dik-Junges das Licht der Welt. Mit einer Schulterhöhe von nur 45 Zentimetern sind Kirk-Dik Diks eine der kleinsten Antilopenrassen der Welt und auch als Ausgewachsene nur wenig größer als ein Feldhase, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag.

SN/APA/ZOO SCHMIDING/PETER STERNS Der Zoo freut sich über das Kirk-Dik Dik-Junge