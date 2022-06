Diskriminierungsfreies Blutspenden kommt mit September

Mit kommendem September gibt es auch in Österreich ein diskriminierungsfreies Blutspenden unabhängig vom Geschlecht oder der sexuellen Orientierung. Die dafür erforderliche Novelle zur Blutspenderverordnung des Gesundheitsministeriums wurde am Freitag kundgemacht. Die neue Regelung, die nicht mehr zwischen hetero-, bi- und homosexuellen Menschen unterscheidet, tritt am 31. August in Kraft.

SN/APA/dpa (Archiv)/A3724 Felix Hey Blutspenden unabhängig von Geschlecht und sexueller Orientierung