Diversität ist der Justiz fremd: Nur wenige Zuwanderer schaffen den Sprung zu Justiz oder Polizei

Dabei würde eine buntere öffentliche Verwaltung das Vertrauen erhöhen und Hürden abbauen.

In Österreich leben rund eine Million Menschen, die Staatsbürger eines anderen Landes sind. Dazu kommen fast doppelt so viele Österreicher mit ausländischen Wurzeln. In der Justiz und bei der Polizei finden sich hingegen kaum Bedienstete mit Migrationshintergrund. Fast ein Drittel der Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte kommen aus einer Akademikerfamilie, viele von ihnen sind zumindest auf dem Papier Christen, ergab eine nicht repräsentative interne Erhebung. Unter Justizministerin Alma Zadić, die selbst in Bosnien geboren wurde, soll die Justiz bunter ...