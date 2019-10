DNA-Abstrich von Aktivisten bei Klimademo rechtswidrig

Die Entnahme der DNA via Mundhöhlenabstrich sowie ein Handflächenabdruck eines Aktivisten nach einer Klima-Demonstration am 31. Mai in Wien war rechtswidrig - ebenso die Durchsuchung des Rucksacks des jungen Mannes. Das entschied das Verwaltungsgericht Wien am Mittwoch. Einen entsprechenden Bericht des "Kurier" bestätigte Clemens Lahner, Rechtsanwalt des Aktivisten.

SN/APA (Archiv)/HERBERT P. OCZERET Rucksack wurde bei Demonstration untersucht