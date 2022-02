Doch keine Impf-Prämie für Gemeinden

Die geplanten Prämien für Gemeinden mit besonders hoher Impfquote dürften heute im Nationalrat scheitern. Da weder SPÖ noch FPÖ zustimmen wollen, dürfte die entsprechende gesetzliche Vorlage am Donnerstag im Nationalrat nicht beschlossen werden können. Die ÖVP reagierte empört. Klubchef August Wöginger machte in einer Aussendung die Sozialdemokraten dafür verantwortlich, dass 525 Millionen Euro nicht an die Kommunen ausgeschüttet werden könnten.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA ÖVP über Opposition verärgert