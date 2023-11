Dokumentationsstelle fand "Mein Kampf" auf Türkisch

Die Arbeit der Dokumentationsstelle Politischer Islam gewinnt durch den aktuellen Nahostkrieg an Bedeutung. Der Kritik von Muslimen, man arbeite einseitig, werden Fakten entgegengehalten.

So präsent wie dieses Jahr waren zum Jahrestag der Novemberpogrome während des Nationalsozialismus antisemitische Haltungen in Europa wohl seit Jahrzehnten nicht mehr, in Österreich seit der Auseinandersetzung um Kurt Waldheims NS-Vergangenheit in den 1980er-Jahren nicht. Der Gegenangriff Israels auf den ...