Dokustelle Politischer Islam legte ersten Jahresbericht vor

Das Auffinden extremistischer Literatur in Buchhandlungen und bei Messen oder die Identifikation bedenklicher Predigten in einer Wiener Moschee zählt die Dokumentationsstelle Politischer Islam in ihrem am Freitag veröffentlichten ersten Jahresbericht zu ihren Erfolgen. Außerdem werden darin die wichtigsten Organisationen von der Muslimbruderschaft über Milli Görüs und den Grauen Wölfen bis zur Gülen-Bewegung kurz beleuchtet.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Dokustellen-Leiterin Lisa Fellhofer