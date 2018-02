"Don't Smoke": FPÖ gegenüber Volksabstimmung nicht mehr abgeneigt

FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz pochte am Dienstag darauf, das ab 1. Mai kommende totale Rauchverbot in der Gastronomie wieder zu kippen. In weiterer Folge kann er sich aber eine Volksabstimmung vorstellen, sollte es dazu eine Einigung mit der ÖVP geben.

Vom bisherigen Erfolg des "Don't Smoke"-Volksbegehrens zeigt sich Rosenkranz durchaus beeindruckt: "Trotz dieser Pannen im Innenministerium sind es auch jetzt bereits respektabel viele Unterschriften von Menschen, die das anders gelöst haben wollen als es die FPÖ haben möchte." Aber umgekehrt sei auch die FPÖ jenen Menschen im Wort, die das Rauchverbot nicht wollen. Außerdem plane die Regierung ja auch eine Ausweitung des Jugendschutzes, von der im Volksbegehren keine Rede sei.

Ärztekammerpräsident Thomas Szekeres hat die Regierung via "Kurier" aufgefordert, vor der Entscheidung über das Rauchverbot eine Volksabstimmung abzuhalten. Eine Volksabstimmung vor dem 1. Mai, also vor Inkrafttreten des absoluten Rauchverbots in der Gastronomie, hält Rosenkranz aber schon vom Fristenlauf her für unmöglich. Daher pocht der FP-Klubchef darauf, das Rauchverbot noch vor seinem Inkrafttreten zu kippen. "Wenn wir keine unsichere Rechtssituation haben wollen, dann muss bis 1. Mai das derzeit beschlossene, aber nicht in Kraft befindliche (Rauchverbot, Anm.) wegkommen."

In weiterer Folge kann sich Rosenkranz eine Volksabstimmung zum Rauchverbot zwar vorstellen: "Wir sind grundsätzlich, und das weiß man, für Instrumente der direkten Demokratie. Da gehört eine Volksabstimmung dazu." Ob es letztlich dazu komme, werde man aber beraten müssen, zumal es auch eine Einigung mit der ÖVP brauche, so Rosenkranz: "Da wird man abwarten, wie sich das Volksbegehren entwickelt und allenfalls welche Gegenströmungen es gibt."



ÖVP hält sich bedeckt

Die ÖVP wollte zur Causa am Dienstag neuerlich nur wenig sagen. So lange für das Volksbegehren Stimmen gesammelt würden, werde man keine Zwischenergebnisse kommentieren, hieß es im ÖVP-Klub auf APA-Anfrage. Mehrere Abgeordnete zeigten sich in den "Oberösterreichischen Nachrichten" mit der Causa aber unglücklich. "Wenn eine große Mehrheit anderer Meinung ist, wird man umdenken", erwartet etwa der ÖVP-Abgeordnete Efgani Dönmez. Sein Kollege Nikolaus Prinz erinnert an das Regierungsvorhaben, zu erfolgreichen Volksbegehren Volksabstimmungen durchzuführen.

"Don't Smoke" überschritt 200.000er Marke

Das Volksbegehren "Don't Smoke" erhält immer mehr Zulauf. "Derzeit liegen wir bei exakt 200.000 Unterschriften", sagte Alexandros Stavrou, Sprecher der Ärztekammer Wien auf SN-Anfrage. Die Serverprobleme, die in den vergangenen Tagen zu Schaffen machten, hätten sich wieder beruhigt.

Auch Ärztegesellschaften unterstützen vehement das Volksbegehren. Kritik gab es am Dienstag auch an dem Vorwurf der "Unseriösität", den die FPÖ-Gesundheitssprecherin und Medizinerin Dagmar Belakowitsch zu der Initiative gegen das Kippen des Gastro-Rauchverbots durch die schwarz-blaue Regierung geäußert hatte. Die Zigarren- und Pfeifenhändler konstatierten hingegen eine "Raucherhetze".

Der Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (OeGHO), Andreas Petzer, wies in einer Aussendung darauf hin, dass die Initiative "Don't Smoke" vor Jahren von seiner Fachgesellschaft gestartet worden sei. Dies hätte erfreulicherweise zu der 2015 beschlossenen Novelle zum Tabak- und Nichtraucherschutzgesetz geführt, "deren Umsetzung von der aktuellen Regierung" offenbar zurückgenommen werden solle.

Petzer: "Die OeGHO unterstützt deshalb die Forderungen des Don't Smoke'-Volksbegehrens vollinhaltlich und weist die Unterstellung, dass das Volksbegehren 'unseriös' und 'parteipolitisch motiviert' sei, mit Entschiedenheit und auf das Schärfste zurück." Vielmehr sollte die Regierung ihre Ankündigungen der Förderung der direkten Demokratie ernst nehmen und ihr Handeln kritisch überdenken.

Vorwurf der "organisierten Hetze"

Gänzlich anderer Meinung ist der "Verband der Cigarren- und Pfeifenfachhändler Österreichs (VCPÖ)". Man trete "seit Jahren gegen die organisierte Hetze" gegen Raucher ein und stehe für die Bewahrung des Kulturgutes Tabak, hieß es in einer Aussendung.

Für Klaus Fischer, VCPÖ-Präsident und Tabakfachhändler in Wien, wäre demnach ein absolutes Rauchverbot in der Gastronomie eine "weitere überschießende Bevormundung": "Wir sind mündig genug zu wählen, mündig genug Steuern zu zahlen, warum sollten wir nicht auch über den Gebrauch eines legalen Genussmittels entscheiden können und dieses im angenehmen Ambiente einer gastlichen Stätte zu uns nehmen dürfen?"

Es sei "beachtlich", wenn sich eine Partei für die "Entscheidungsfreiheit mündiger Staatsbürger" einsetze. Der "mediale Hype um die Zahlen der schon geleisteten Unterschriften" führe sich schnell ad absurdum. Selbst wenn man die 400.000-Marke der Online-Petition erreiche, wären dies nur sechs Prozent der Wahlberechtigten, bei 800.0000 zwölf Prozent.

Der Verband schloss in seiner Aussendung darauf, dass selbst bei 800.000 Unterschriften "88 Prozent der Bevölkerung" offenbar kein Problem "mit der bewährten bestehenden Regelung" hätten und führte die bisherigen Erfolg von "Don't Smoke" auch auf die "Vielzahl der im Gesundheitsbereich und in der Pharmaindustrie beschäftigten, gut ausgebildeten Arbeitnehmer" mit einem "leichten Zugang zum Internet" zurück.

Immer mehr Unterstützer für das Rauchverbot

Der Verband der leitenden Krankenhausärzte Österreichs (VLKÖ) ist hingegen auf der Seite von "Don't Smoke". "Rauchen fördert die Entstehung von zumindest 16 verschiedenen Krebsarten. In der EU sterben allein an Lungenkrebs jedes Jahr rund eine Viertel Million Menschen", hieß es in einer Aussendung.

Ein absolutes Rauchverbot in der Gastronomie spare nicht nur Geld, sondern diene nachweislich der Gesundheit und damit der Prävention der Allgemeinheit. Genauso einfach wie der Nichtraucherschutz in zahlreichen anderen europäischen Ländern eingeführt werden konnte, müsse es auch problemlos möglich sein, diesen endlich in der Gastronomie in Österreich umzusetzen, wurde VLKÖ-Präsident Werner Langsteger zitiert. Auch der VLKÖ (Verband der leitenden Krankenhausärzte Österreichs) unterstütze das Volksbegehren.

