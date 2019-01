"Don't smoke"-Initiatoren appellieren an Regierung

Die Initiatoren des "Don't smoke"-Volksbegehrens haben Mittwochvormittag im Gesundheitsausschuss einen Appell an die verantwortlichen Politiker gerichtet. "Jeden Tag, an dem das derzeitige Gesetz gilt, gefährdet die Bundesregierung Menschenleben in Österreich", sagte der Präsident der Wiener Ärztekammer, Thomas Szekeres, gemeinsam mit dem Präsidenten der Österreichischen Krebshilfe, Paul Sevelda.

SN/APA/HANS PUNZ Szekeres und Sevelda legen noch einmal ihre Positionen dar