Donauweg bei Schlögener Schlinge nach Felssturz gesperrt

Mehrere Felsen sind am Donnerstag kurz nach 14.00 Uhr auf einen Donauweg bei Schlögen in der Gemeinde Haibach gestürzt. Der Güterweg Inzell, der Teil des während der Bike-Saison stark frequentierten Donauradweges ist, wurde auf einer Länge von rund 100 Meter verschüttet und ist gesperrt. Gefährdet war niemand, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Nachmittag.

SN/APA (Symbolbild)/HELMUT FOHRINGE Schlögener Schlinge bei Touristen sehr beliebt