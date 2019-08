Doping-Geständnis: "Es flossen so viele Tränen wie Schweiß"

Der erste Strafprozess gegen eine Sportlerin nach der "Operation Aderlass" bei der Nordischen Ski-WM dauerte am Freitag am Landesgericht Ried im Innkreis nur eine Stunde. Mit ihrem Geständnis prangerte eine Ex-Montainbikerin aber das ganze System im Profisport an. Sie und ihr Mann gaben alle Vorwürfe zu und erhielten dafür ein mildes Urteil.

Auf ihrer Homepage beschreibt Christina Kollmann-Forstner "mein Leben auf zwei Rädern". Als Mountainbikerin war die heute 31-jährige Steirerin, die seit langem im Innviertel lebt, bis zum Vorjahr Weltklasse. Heute weiß man, dass die drahtige 50-Kilo-Athletin ab 2017 mit Eigenblutdoping und ...