Doppeljackpot im Lotto "6 aus 45"

Beim Lotto "6 aus 45" hat bei der Ziehung am Sonntag zum zweiten Mal in Folge kein Spieler die sechs Richtigen 3, 6, 10, 20, 28 und 33 getippt. Damit geht es am kommenden Mittwoch um einen Doppeljackpot, bei dem 2,7 Millionen Euro warten. Acht Spieler erzielten einen Fünfer mit der Zusatzzahl 32 und gewannen damit jeweils rund 17.600 Euro.

SN/APA/Webpic (Symbolbild)/MFR Es warten 2,7 Millionen Euro