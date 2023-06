Doppelmord und Suizid geben der Polizei einige Rätsel auf

Am Mittwoch wurden erste Details zum Fund von drei Toten in einem Wohnhaus im steirischen Bezirk Murau von Dienstagabend bekannt. Die Polizei ging schon nach der Spurensicherung davon aus, dass es sich bei dem furchtbaren Geschehen höchstwahrscheinlich um einen Doppelmord mit anschließendem Suizid handelt. Die Opfer sind ein Ehepaar, das in dem abgelegenen Haus in der Gemeinde St. Peter am Kammersberg gemeldet ist, sowie eine weitere Frau, die ein deutsches Personaldokument bei sich hatte. Alle drei hatten Schussverletzungen. Über das Motiv herrscht Rätselraten, denn es wurde kein Abschiedsbrief oder dergleichen gefunden.

Der 47 Jahre alte Mann war als Berufsschullehrer in der Landesberufsschule Murau beschäftigt. Vergangene Woche war er im Krankenstand. Daher machte man sich an der Schule am Montag zunächst noch keine besonderen Sorgen, als er auch da nicht zum Unterricht kam. Am Dienstag wurde aber eine Abgängigkeitsanzeige erstattet. Die Polizei hielt Nachschau an der Wohnadresse im Ortsteil Peterdorf, doch das rundum samt Garten sehr gepflegte Haus war versperrt. Erst mit Hilfe der Feuerwehr gelangten die Beamten ins Gebäude, wo sie die schreckliche Entdeckung machten. Die Toten wurden in verschiedenen Räumen des Hauses gefunden. Im Nahbereich des Mannes lag seine Faustfeuerwaffe, die er legal besaß.

Der Lehrer und seine 64 Jahre alte Frau hätten das Haus erst im Jahr 2020 angemietet und sehr zurückgezogen sowie unauffällig gelebt, sagte Bürgermeister Herbert Göglburger (ÖVP). Auch die Polizei erklärte, ihr lägen hinsichtlich des Ehepaares keinerlei Hinweise vor, dass es zu Gewaltproblemen gekommen sei. Spekuliert wurde, dass die zweite Frau, die aus Sachsen stammt und um die 60 Jahre alt sein soll, eine neue Freundin des Mannes gewesen sein könnte. Die Polizei gab am Abend bekannt, dass sich der Lehrer und die Deutsche in der vergangenen Woche gemeinsam in Sachsen und in Österreich untwegs waren und am Samstag mit einem Mietauto in die Steiermark zurückkehrten.

Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete eine Obduktion an. Das Ergebnis bestätigte die Annahmen der Polizei. Die Ehefrau hatte eine tödliche Schusswunde, die Deutsche zwei, der Mann gilt als Täter.

Bereits in der Nacht haben Spurensicherung und Ermittler gearbeitet und auch Sachverständige für Gerichtsmedizin und Schusswaffen wurden hinzugezogen. Sie sollen den genauen Tathergang klären, hieß es am Mittwoch seitens der Landespolizeidirektion Steiermark. Zu einem möglichen Motiv würden bisher keine gesicherten Erkenntnisse vorliegen. Das Ehepaar ist in dem Haus gemeldet, die zweite Frau allerdings nicht.

Gefunden wurden die drei Toten gegen 18.00 Uhr: Der Vorgesetzte des Mannes hatte eine Vermisstenanzeige erstattet, weil dieser weder am Montag noch am Dienstag zur Arbeit - es handelt sich um eine Schule - erschienen war. Die Polizei war daraufhin zum Wohnhaus gefahren und ließ es von den Kameraden der Feuerwehr öffnen. Anschließend fanden sie den Lehrer und die beiden Frauen an unterschiedlichen Stellen im Haus tot auf.

Die mutmaßliche Tatwaffe, eine Faustfeuerwaffe, wurde "im Umfeld des Mannes" entdeckt, so die Polizei. Die Waffe hat er legal besessen und sie war auch auf seinen Namen registriert. Die Ermittler gehen derzeit von einem Doppelmord und einem anschließenden Suizid aus. Wann genau die Schüsse gefallen sind, muss noch ermittelt werden. Der mutmaßliche Täter war polizeilich nicht bekannt und es lagen auch keine Wegweisungen oder von ihm verursachte Gewaltdelikte vor. Ein vorläufiges Obduktionsergebnis könnte noch am Mittwochabend vorliegen.

(S E R V I C E - Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, u.a. Hilfe und Informationen bei der Frauen-Helpline unter: 0800-222-555, www.frauenhelpline.at; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at; der Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie/Gewaltschutzzentrum Wien: www.interventionsstelle-wien.at und beim 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 sowie beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und den Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217; Polizei-Notruf: 133)