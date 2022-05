Doppelte Premiere für 30-Grad-Marke in Österreich

Wie von den Experten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) erwartet sind am heutigen Mittwoch erstmals in diesem Jahr Temperaturen von 30 Grad Celsius gemessen worden - und zwar gleich zweimal. Exakt 30,0 Grad wurden demnach um 16.30 Uhr zuerst an der ZAMG-Wetterstation Wien Innere Stadt gemessen, wenig später waren es auch bei der Station Innsbruck Universität 30 Grad.

