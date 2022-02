Dramatische Verluste prognostiziert: Unseren Wintern droht der Schnee auszugehen

Eine aktuelle Studie zeigt: Werden die Klimaziele nicht erreicht, wird es bis zu 90 Prozent weniger geschlossene Schneedecken geben.

Es sind keine guten Nachrichten, vor allem für heimische Skigebiete: Erstmals wurden Daten erhoben, die genau zeigen, wie sich die Winter in Österreich bis zum Jahr 2100 entwickeln. Ergebnis: Es wird deutlich bis dramatisch weniger Schnee geben. "Alle Zukunftsszenarien zeigen einheitlich: Die weitere Entwicklung der Schneelage hängt direkt mit dem globalen Klimaschutz zusammen", betont Andreas Gobiet von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Er hat das dreijährige Projekt "Future Snow Cover Evolution in Austria", kurz: FuSE-AT, geleitet, an dem ...