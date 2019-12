Drastische Steigerung bei Verkehrsunfällen mit Kindern

Heuer starben mehr Kinder auf den Straßen als in den zwei Jahren davor. In den vergangenen Jahren stieg auch die Zahl der bei Verkehrsunfällen verletzten Kinder um einen zweistelligen Prozentsatz an. Als Unfallursache Nummer 1 gilt Ablenkung der Autofahrer. Experten fordern hier strengere Strafen für Handynutzung am Steuer.

SN/www.bilderbox.com Nach Analysen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit können jeden Tag mindestens 100.000 Kinder in Österreich einen Schutzweg nicht sicher queren (Symbolbild).