Drei Afghanen im "Fall Leonie" angeklagt

Staatsanwaltschaft ortet keine Mordabsicht bei Massenvergewaltigung der 13-Jährigen.

Am 26. Juni 2021 wurde die 13-jährige Leonie angelehnt an einen Baum tot in Wien-Donaustadt gefunden. Wie sich später herausstellen sollte, hatte das Mädchen die Stunden davor ein Martyrium durchgemacht: Die Niederösterreicherin war in einer Wohnung nahe dem Auffindungsort von drei jungen Afghanen vergewaltigt worden. Sie dürfte zumindest einen ihrer Täter gekannt haben und freiwillig mitgegangen sein. In ihrem Körper fanden die Ermittler eine größere Menge an Ecstasy, das ihr die Männer zuvor verabreicht haben dürften. Die Staatsanwaltschaft Wien hat ...