Drei aus Karlau geflüchtete Häftlinge wieder gefasst

Drei Häftlinge sind in der Nacht auf Samstag aus der Justizanstalt Karlau in Graz ausgebrochen und kurze Zeit später wieder gefasst worden. Die drei Männer - 19, 21 und 26 Jahre alt - wurden im Zuge der Fahndung wenige hundert Meter entfernt entdeckt. Die Ausbrecher waren über ein rund 30 mal 30 Zentimeter großes Loch, das sie in die Außenmauer gegraben hatten, geflüchtet. Leintücher dienten als Abstiegshilfe, schilderte der stellvertretende Anstaltsleiter Gerhard Derler.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Außenansicht der Justizanstalt Graz-Karlau