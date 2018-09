Drei Bodypacker auf Flughafen Wien in Schwechat gefasst

Auf dem Flughafen Wien sind bei Schwerpunktkontrollen des Stadtpolizeikommandos Schwechat mit Unterstützung des Zolls in den vergangenen Wochen drei Bodypacker gefasst worden. 2,2 Kilo Kokain wurden sichergestellt, berichtete das Finanzministerium am Sonntag in einer Aussendung. Eine Brasilianerin hatte nicht weniger als 100 mit Suchtgift gefüllte Päckchen geschluckt.

SN/APA (dpa/Symbolbild)/Christian C 2,2 Kilo Kokain wurden am Flughafen Wien sichergestellt