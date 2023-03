Drei Bombendrohungen in Kärntner Schulen an einem Tag

Die seit vergangener Woche anhaltende Serie von Bombendrohungen an Kärntner Schulen hat sich am Donnerstag fortgesetzt. An diesem Tag hat es gleich drei Drohungen an Kärntner Schulen gegeben, damit sind es insgesamt sieben seit Dienstag vergangener Woche. Die Drohungen wurden jeweils auf den WCs der Schulen hinterlassen, teilte die Polizei mit.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Die Polizei musste jeweils zu Großeinsätzen ausrücken