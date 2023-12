Drei stark alkoholisierte Fahrzeuglenker bauten Unfälle in Tirol

Gleich drei stark alkoholisierte Fahrzeuglenker sind am Samstag und in der Nacht auf Sonntag in Tirol verunglückt. Betroffen waren ein 31-jähriger Rumäne sowie zwei Einheimische im Alter von 20 und 40 Jahren. Der Rumäne krachte gegen eine Betonsäule eines Einfamilienhauses, ein 20-Jähriger gegen eine betonierte Bahnunterführung. Eine 40-Jährige prallte gegen einen Holzzaun und ein Verkehrsschild. Drei Personen wurden verletzt, die Autos wurden massiv beschädigt.

Nach Angaben der Polizei war der 31-Jährige am Samstagnachmittag in Brandberg (Bez. Kufstein) unterwegs, als er mit seinem Auto kurz vor 16.00 Uhr von der Straße geriet. Er wurde bei dem Unfall ebenso verletzt wie sein 32-jähriger Beifahrer. Der Führerschein konnte dem Mann nicht abgenommen werden, da er keinen hatte. Die beiden Einheimischen hingegen mussten ihre Lenkberechtigungen abgeben. Die 40-Jährige kam am Samstagabend in Zirl gegen 21.30 Uhr (Bez. Innsbruck-Land) von der Fahrbahn ab, der 20-Jährige am Sonntag gegen 1.00 Uhr in Haiming (Bez. Imst). Während der 20-Jährige leicht verletzt wurde, blieb die 40-Jährige ohne Blessuren.