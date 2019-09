Ein junger Syrer (19) und ein junger Afghane (17) sollen jeweils ihre Freundin getötet haben. Experte spricht von "toxischer Männlichkeit" und hoher Gewaltbereitschaft von Jugendlichen.

Gleich drei Bluttaten durch junge Asylbewerber werden in den kommenden Tagen und Wochen vor Gericht in Nieder- und Oberösterreich verhandelt. Nach der Auffindung einer toten 16-Jährigen in einem Wiener Neustädter Park muss sich ein 19-jähriger Syrer ab Dienstag unter anderem ...