Drei Jugendliche in Vbg. nach Messerattacke verurteilt

Drei Jugendliche sind am Montag am Landesgericht Feldkirch unter anderem wegen versuchten Mordes verurteilt worden. Sie sollen einen 32-Jährigen am Bahnhof Dornbirn mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Das Schöffengericht verurteilte einen heute 16-Jährigen nicht rechtskräftig zu fünf Jahren Haft. Auch die beiden anderen Jugendlichen wurden für schuldig befunden, zwei der drei Urteile sind nicht rechtskräftig, berichtete der ORF Vorarlberg am Montagnachmittag.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/JOCHEN HOFER Drei Burschen mussten sich u.a. wegen versuchten Mordes verantworten.