Drei Kinder in Wien getötet - U-Haft für Mutter beantragt

Jene 31-Jährige, die am Samstag in Wien-Donaustadt ihre zwei Töchter im Alter von drei und neun Jahren sowie ihren acht Monate alten Sohn getötet haben soll, ist in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert worden. Die Staatsanwaltschaft hat am Montag die Verhängung der U-Haft über die Mordverdächtige beantragt. Ob dem stattgegeben wird, entscheidet das Landesgericht am Dienstag.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Für die Polizei ist der Fall geklärt