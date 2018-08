Drei Kinder unter Verletzten bei Verkehrsunfall in Melk

Sieben Verletzte, unter ihnen drei Kinder, hat am Sonntagabend ein Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Melk gefordert. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich waren an der Kreuzung B1/B33 zwei Autos frontal kollidiert. Alle Fahrzeuginsassen wurden in das Landesklinikum Melk transportiert.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Die Verletzten wurden ins Landesklinikum Melk transportiert