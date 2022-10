Drei Menschen bei Messerstecherei im Wiener Prater verletzt

Drei Schwerverletzte hat eine Messerstecherei im Prater in Wien-Leopoldstadt in der Nacht auf Mittwoch gefordert. Die Auseinandersetzung löste einen Großeinsatz der Wiener Blaulichtkräfte aus, an dem sogar ein Hubschrauber beteiligt war, um nach weiteren Verletzten zu suchen und Verdächtige ausfindig zu machen. Der Hintergrund des blutigen Streits war laut Polizeisprecherin Irina Steirer am Mittwoch noch weitgehend unklar. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Großeinsatz der Blaulichtkräfte nach Messerstecherei im Wiener Prater