Drei Monate bedingt wegen Amoklaufdrohung gegen Schule

Ein inzwischen 18-Jähriger, der am Tag der Mathematik-Matura Ende Mai auf Social Media einen Amoklauf in einem Welser Gymnasium angekündigt haben soll, ist am Mittwoch in Wels zu drei Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Zudem muss er sich in psychologische Behandlung begeben Der Teenager hatte sich wegen gefährlicher Drohung vor dem Landesgericht verantworten müssen. Das Urteil in dem Prozess, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, ist nicht rechtskräftig.

Der Angeklagte wurde neben seiner Strafe bereits der Schule verwiesen