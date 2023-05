Drei Patienten bei Brand im Landesklinikum Mödling gestorben - Pressekonferenz ab 11 Uhr

Bei einem Brand im Landesklinikum Mödling sind in der Nacht auf Dienstag drei Patienten gestorben. Die Flammen waren in einem Zimmer im dritten Stock ausgebrochen. Für drei Männer in dem Raum sei jede Hilfe zu spät gekommen, sagte Matthias Hofer, Sprecher der NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA), zur APA. 20 Personen wurden leicht verletzt, rund 90 Patienten mussten verlegt werden. Bundes- und Landeskriminalamt haben Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

BILD: SN/APA/PRESSESTELLE BFK MÖDLING/MAT Großeinsatz für die Helfer in Mödling

Pressekonferenz ab 11 Uhr im Livestream: