Drei Schlepper in Berg festgenommen

Die Wiedereinführung von Grenzkontrollen zur Slowakei am Mittwoch vergangener Woche hat zu ersten Schlepperfestnahmen in Berg (Bezirk Bruck a. d. Leitha) geführt. Drei Männer wurden in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag. Ein weiterer mutmaßlicher Schlepper wurde in Hennersdorf (Bezirk Mödling) gefasst.

BILD: SN/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS Festnahmen nach Wiedereinführung von Grenzkontrollen zur Slowakei