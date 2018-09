Drei Schwerverletzte bei Unfall mit mehreren Fahrzeugen

Bei einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen sind am Mittwoch in Schruns (Montafon) drei Personen schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin wollte einen Bus überholen und übersah dabei offenbar den Gegenverkehr. Obwohl ein entgegenkommender Pkw-Lenker eine Vollbremsung durchführte, stießen die beiden Wagen und der Bus zusammen. Ein nachkommender Motorradfahrer kam ebenfalls zu Sturz, so die Polizei.

SN/APA (Archiv/dpa)/Patrick Seeger Zwei Auto- und ein Motorradfahrer wurden verletzt