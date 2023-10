Drei Schwerverletzte bei Unfall im Burgenland

Ein Autounfall in Pama (Bezirk Neusiedl am See) hat am Samstagnachmittag drei Schwerverletzte gefordert. Drei weitere Personen wurden leicht verletzt, teilte die Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) auf APA-Anfrage mit. Zwei Pkw dürften auf der L202 kollidiert sein. Die Unfallursache war zunächst unklar. Drei Notarzthubschrauber und fünf Rettungsautos waren im Einsatz.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/JAKOB GRUBER Drei Notarzthubschrauber und fünf Rettungsautos waren im Einsatz