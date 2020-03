Drei Sonderflieger mit Österreichrückkehrern unterwegs

Drei Flieger mit insgesamt 550 Österreichern an Bord waren am Freitag unterwegs nach Wien. Die Sondermaschinen aus Tunesien, den Malediven und Mauritius sollten am Nachmittag bzw. Abend in Schwechat landen. Ihre Rückreise antreten dürfen auch die 29 österreichischen Passagiere des Kreuzfahrtschiffes "AidaMira", das seit Montag in Kapstadt fest hing.

SN/APA/DORIS REINBACHER Weitere Österreich-Rückkehrer sind unterwegs