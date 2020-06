Drei teils Schwerverletzte bei Wohnungsbrand in Wien

Bei einem Wohnungsbrand sind in der Nacht auf Dienstag in Wien-Donaustadt drei Personen zum Teil schwer verletzt worden. Als Ersthelfer fungierten ein Passant und ein Busfahrer, die beiden Männer zogen eine schwer verletzte Frau aus dem Fenster der Brandwohnung. Die Rauchentwicklung war enorm, mehrere Hausbewohner gerieten in Panik, berichtete die Berufsfeuerwehr am Montag.

SN/APA (Symbolbid)/LUKAS HUTER Die Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz