Polizeiermittler sichern die Spuren in einem Haus in Geretsberg, in dem ein pflegebedürftiger 82-Jähriger von einer slowakischen Pflegerin mit einem Messer erstochen worden sein soll. Laut Staatsanwalt besteht der Verdacht, dass die 24-jährige Verdächtige unter Drogen stand.