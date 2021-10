Drei Tote bei Pkw-Absturz in die Grazer Mur

Ein mit drei jungen Männern besetzter Pkw ist in der Nacht auf Sonntag im Grazer Bezirk Puntigam von einer Brücke in die Mur gestürzt. Alle drei Insassen kamen dabei ums Leben, hieß es Sonntagnachmittag seitens der Landespolizeidirektion Steiermark. Ersten Informationen zufolge war der Lenker des Wagens bei der Ausfahrt Südgürtel in westliche Richtung gefahren und dürfte dann wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Für die drei Männer kam jede Hilfe zu spät