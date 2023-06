Drei Tote in obersteirischem Wohnhaus entdeckt

Die Polizei im obersteirischen St. Peter am Kammersberg (Bezirk Murau) hat Dienstagabend nach einer Abgängigkeitsanzeige drei Tote in einem Wohnhaus entdeckt. Die Hintergründe seien noch unklar, doch Fremdverschulden könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, hieß es in einer Aussendung. Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen übernommen.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Polizisten entdeckten Leichen in Wohnhaus