Drei Tote nach Absturz mit Geländewagen bei Schladming

Drei Tote hat am Sonntagabend ein schwerer Verkehrsunfall bei Schladming gefordert. Ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Liezen fuhr laut Polizeiangaben gegen 22.40 Uhr mit seinem Geländewagen auf der Gemeindestraße "Janerweg" von Rohrmoos Untertal kommend in Richtung Fastenberg/Planai. Im Fahrzeug befanden sich drei weitere Männer (21, 23 und 25 Jahre). Aus noch ungeklärter Ursache kam der Lenker von der Straße ab und stürzte über einen felsendurchsetzten Abhang in ein Waldstück.

Ein Beifahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades