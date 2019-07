Drei Tote nach Kollisionen in Oberösterreich und Burgenland

Insgesamt drei Todesopfer haben am Samstag drei Kollisionsunfälle in Oberösterreich und im Burgenland gefordert. Im Bezirk Gmunden starben ein 16-jähriger Mopedlenker bei einem Frontalcrash mit einem Auto und ein 38-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall mit einem Pritschenwagen. In Jennersdorf starb ein Radfahrer nach einer Kollision mit einem Zug.

