Drei Verletzte bei Brand in Mehrparteienhaus in Mödling

Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Mödling sind Sonntagfrüh drei Personen, davon eine schwer, verletzt worden. 21 Bewohner wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht, sagte Paul Fastner, Sprecher der FF Mödling. Ein Notarzthubschrauber flog den Schwerverletzten in ein Spital. Sieben Feuerwehren standen mit rund 100 Mitgliedern im Einsatz, teilte das Bezirkskommando in einer Aussendung mit. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache waren im Gange.

SN/APA/PRESSESTELLE BFK MÖDLING/DER Bewohner wurden aus dem brennenden Haus in Mödling gerettet