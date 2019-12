Drei Verletzte bei Explosion in Wohnhaus im Bezirk Horn

Drei Verletzte, darunter einen Schwerverletzten, hat es am Freitag bei einer Explosion im ersten Stock eines Wohnhauses in der Gemeinde Rosenburg-Mold (Bezirk Horn) gegeben. Der schwerletzte Vater der Familie wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 ins AKH nach Wien geflogen. Der erste Stock des Wohnhauses, in dem sich die Explosion kurz nach 11.00 Uhr ereignet hat, wurde zerstört.

SN/APA (Symbolbild)/LUKAS HUTER Der Familienvater wurde schwer verletzt