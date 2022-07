Drei Verletzte bei Schiffshavarie auf der Donau in Linz

Ein Sportboot ist am späten Samstagabend auf der Donau in Linz mit einem Ausflugsschiff kollidiert. Die Havarie forderte laut Polizei drei Verletzte. Der Schiffsführer des Sportbootes gab an, die Lichterbezeichnung des anderen Wasserfahrzeugs nicht gesehen zu haben. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von 0,56 Promille gemessen.

SN/APA/Berufsfeuerwehr Linz Das Sportboot wurde in den Winterhafen geschleppt