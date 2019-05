Drei verwaiste Zieselbabys in Wiener Neustadt gerettet

Drei blutjunge Ziesel sind in Wiener Neustadt in der Nähe der Arena Nova auf der Straße entdeckt und in die zum WTV gehörende Wildtierstation nach Gloggnitz gebracht worden. Die Hilfe kam gerade noch rechtzeitig: Die rund drei Wochen alten Tiere waren stark dehydriert, ein Ziesel schwebte bereits in akuter Lebensgefahr.

SN/APA (WIENER TIERSCHUTZVEREIN)/UN Drei blutjunge Ziesel vor dem sicheren Tod gerettet