Drei Viertel aller Lokale in Vorarlberg geöffnet

Überall gehen die Infektionszahlen durch die Decke, nur im Ländle nicht. Dennoch kommt trotz Öffnung der Gastronomie keine Euphorie auf.

Seit einer Woche dürfen Gastronomiebetreiber in Vorarlberg etwas, wovon die Branchenkollegen im restlichen Österreich weiterhin nur träumen können: aufsperren. Waren es zu Beginn der Vorwoche noch rund 30 Prozent, so haben mittlerweile 70 bis 80 Prozent aller 1800 Gastrobetriebe im Ländle geöffnet - und das vor allem in den Städten. "Viele haben auf das Wochenende gewartet", berichtet Herbert Motter von der Wirtschaftskammer Vorarlberg (WKV).

Die Sehnsucht nach einem Essen im Gasthaus scheint enorm: Allein in der Vorwoche gab ...