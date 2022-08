Drei weitere Covid-Tote und rund 3.000 Neuinfektionen

Innerhalb von 24 Stunden sind in Österreich bis Montagvormittag 3.008 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Das liegt an einem Feiertag nach einem Wochenende erwartungsgemäß deutlich unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 5.356 positiven Tests. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 415 Fälle je 100.000 Einwohner. Seit dem Vortag kamen drei Covid-Todesfälle hinzu, innerhalb einer Woche gesamt 77. Im Krankenhaus liegen noch 1.238 Personen, elf weniger als am Sonntag.

SN/APA/AFP/Centers for Disease Cont 1.238 Personen in Spitalsbehandlung