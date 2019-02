Drei Weltkriegsbomben in Wiener Waldstück entdeckt

Eine Spaziergängerin hat in einem Waldstück in Wien-Hernals drei Weltkriegsbomben entdeckt. Die Polizei sperrte den betroffenen Bereich der Tiefauwiese bei der Höhenstraße ab und verständigte den Entminungsdienst des Bundesheers. Die drei Stabbrandbomben wurden abtransportiert, teilte Polizeisprecher Daniel Fürst am Dienstag mit.

SN/APA (LPD WIEN)/UNBEKANNT Fundort befindet sich in einem Naherholungsgebiet am Stadtrand